Yeniakit Publisher
Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncunun bonservis konusu ise hiç konuşulmadı!

#1
Foto - Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?

Fenerbahçe, sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralamıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bir süre sakatlık problemi yaşayan Kolombiyalı forvet, Süper Lig'deki 9 karşılaşmada 3 gol ve 3 asist üretti.

#2
Foto - Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?

Avrupa Ligi'ndeki 4 karşılaşmada ise siftahı yok... Fenerbahçe Yönetimi'nin, oyuncunun bonservisi için sezon sonunda bir girişim yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Alınan bilgilere göre; bu konu şu ana kadar hiç gündeme gelmedi. Yani bugün itibarıyla Duran'ın bonservisi için hamle yapılmayacak.

#3
Foto - Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?

Al-Nassr, Duran'ı 2025'in Ocak ayında Aston Villa'dan transfer etmişti. Tam 77 milyon euro bonservis bedeli ödediler.

#4
Foto - Sadettin Saran merakla bekleniyor... Fenerbahçe Jhon Duran'la neler yapacak?

Oradaki mukavelesi 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Fakat futbolcunun, Suudi Arabistan'daki hayata uyum sağlayamadığı belirtilmişti. 2026 yazında büyük ihtimalle satış listesinde olacak.

