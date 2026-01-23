Uşak'ta 45 yaşındaki adamın acı sonu!

  • İSTANBUL
Uşak'ta anten tamir etmek için çatıya çıkan 45 yaşındaki adam, 8 katlı apartmanın çatısından yere düşerek hayatını kaybetti.

şak'ta anten tamir etmek isteyen ve apartmanın yöneticisi olduğu öğrenilen kişi, feci bir şekilde can verdi.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'ndaki 8 katlı bir apartmanda yaşayan ve yönetici olduğu öğrenilen Köksal Özdemir (45), anten tamiri için gelen S.S.K. (34) ile binanın çatısına çıktı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Burada dengesini kaybeden Özdemir, zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Anten tamircisi S.S.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

