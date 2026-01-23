İhanetin Belgesi: PKK/SDG’den Siyonist İsrail’e "Bizi Kurtar" Yalvarışı!

Paylaşılan görüntülerde, ellerinde sözde bayrakları ve İsrail bayraklarıyla toplanan bir grup terör yandaşı, Türkiye’nin ve bölgedeki yerel unsurların harekatlarından duydukları korkuyu dile getirdi. Siyonistlerin desteği olmadan hayatta kalamayacaklarını anlayan grup, şu zillet dolu ifadeleri kullandı:

Siyonistlerin Dizinin Dibinde İhanet Çağrısı

"Bugün İsrail, Kürtlerin Orta Doğu'daki en değerli dostudur. Suriye’nin kuzeyindeki yapılar hem Kürtler hem de İsrail’in güvenliği için ortak tehdittir. Tel Aviv yönetimine, terörle mücadelede Kürtlerle stratejik ittifak kurma çağrısında bulunuyoruz."

Aynı Yolun Yolcuları: Terör ve Siyonizm

Görüntülerde terör örgütü paçavraları ile bebek katili İsrail’in bayraklarının yan yana sallanması, bölgedeki "üst aklın" kim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi halkına ve inancına sırt çeviren bölücülerin, Müslüman coğrafyasında kan döken Siyonistlerden medet umması "İhanetin bu kadarına da pes" dedirtti.

"Stratejik Ortaklık" Değil "Piyonluk"

Haber merkezimize ulaşan görüntülerde, terör yandaşlarının kendilerini "İsrail'in güvenliğinin teminatı" gibi pazarlamaya çalışması ise tam bir komedi olarak değerlendirildi. Bölge uzmanları, bu çağrının bir "ittifak" değil, kullanılıp kenara atılan bir piyonun efendisine "Beni feda etme" ağlayışı olduğunu vurguladı.