  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi' Kardeş Dediğin Böyle Olur: "O Bayrağı İndiren Eli Kırar, Münasip Yerine Sokarız!" Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun! Milleti aldatan sahtekârların kapısına ne zaman kilit vurulacak? Gazeteci Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "Rezil Oldun, Enver Aysever Bile Seni Tokatlıyor!" Vicdanlar buz kesti! Süt kokulu bebeğe canice işkence: Minicik bedeni hemşire zulmüyle engelli kaldı! Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor! Sokakları Karıştırmak İsteyen DEM Parti Eş Başkanı Tutuklandı İsrail ana muhalefet lideri: 'Gazze'de kontrol Türkiye'ye geçti!' 23 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Spor Milan Skriniar’dan üzen haber
Spor

Milan Skriniar’dan üzen haber

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milan Skriniar’dan üzen haber

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gözdesi Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kart nedeniyle FCSB deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi maçında cezalı olacak.

Fenerbahçe'de takım kaptanı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak FCSB maçında forma giyemeyecek.

SARI KART SINIRI AŞILDI

Tecrübeli savunmacı, Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu kartla birlikte Skriniar, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.

FCSB MAÇI TARİHİ BELLİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlığını tamamladı
Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlığını tamamladı

Spor

Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlığını tamamladı

Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda
Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda

Spor

Fenerbahçe'den ses getiren hamle! Mısırlı dünya yıldızı çubuklu yolunda

Fenerbahçe tek golle yıkıldı
Fenerbahçe tek golle yıkıldı

Spor

Fenerbahçe tek golle yıkıldı

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri
Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri

Spor

Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’na büyük eleştiri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23