3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz

HABER MERKEZİ

Başkentin birikimlerini parsel parsel satan CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak’ta toplam bedeli 56 milyar TL’yi aşan ve 109 parseli kapsayan yeni bir arsa/kat karşılığı inşaat ihalesi açtı. “Kentsel dönüşüm” gerekçesiyle duyurulan dev ihaleye 2 milyon 561 bin 372 metrekareyi aşan emsale esas inşaat alanı konu edilirken, proje kapsamında belediyeye teslim edilecek inşaat alanı sadece 674 bin 876 metrekare ile sınırlı tutuldu. Yeşilbayır, Köstence-Tepecik, Tepecik-Dostlar, Dutluk, Derbent, Üreğil ve Boğaziçi gibi Mamak’ın farklı mahallelerini kapsayan ihaleyi kazanacak firmaya bırakılacak alan bunun yaklaşık üç katına ulaşarak 1 milyon 886 bin 495 metrekare olarak belirlendi. Yüklenici hissesine düşen parsellerin toplam tahmini bedelinin 42 milyar 120 milyon TL’yi aşması dikkat çekerken, belediyeye kalan parsellerin değeri ise sadece 14 milyar 509 milyon TL seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan bu adaletsiz dağılım, 7 yılda sadece 418 konutu hak sahiplerine teslim edilebilen ABB yönetiminin kentsel dönüşüm projesini, konut üretiminden çok arsa satışı ve kat karşılığı projeler için bir finansman aracı olarak kullandığı eleştirilerini beraberinde getirdi.

ANKARA PARSEL PARSEL GİDİYOR

2019’dan bu yana kentsel dönüşüm projelerinde sınıfta kalan Mansur Yavaş, şimdi de “kentsel dönüşüm” gerekçesiyle taşınmaz ve arsa satışlarına hız verdi. Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Mamak ilçesinde toplamda 56 milyar 630 milyon TL’yi aşan dev bir Arsa/Kat Karşılığı İnşaat İhalesi açtığını duyurdu.

56 MİLYARLIK DEV İHALE

ABB tarafından yayımlanan resmi ilana göre, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılacak işin toplam tahmini bedeli 56.630.759.636 TL olarak belirlendi. İhale, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.30’da, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhale kapsamında toplam 2 milyon 561 bin 372 metrekareyi aşan emsale esas inşaat alanı, 109 ayrı parsel üzerinden satışa ve kat karşılığı inşaata konu edildi. Yeşilbayır, Köstence-Tepecik, Tepecik-Dostlar, Dutluk, Derbent, Üreğil ve Boğaziçi gibi Mamak’ın farklı mahallelerini kapsayan bu geniş alan, “kentsel dönüşüm” adı altında büyük bir arsa tasarrufunun önünü açtı.

İhalenin mali ve mekânsal dağılımı ise kamu yararından çok yüklenici lehine bir tabloyu gözler önüne serdi. Proje kapsamında belediyeye teslim edilecek inşaat alanı 674 bin 876 metrekare ile sınırlı tutulurken, ihaleyi kazanacak firmaya bırakılacak alan bunun yaklaşık üç katına ulaşarak 1 milyon 886 bin 495 metrekare olarak belirlendi. Yüklenici hissesine düşen parsellerin toplam tahmini bedelinin 42 milyar 120 milyon TL’yi aşması dikkat çekerken, belediyeye kalan parsellerin değeri ise 14 milyar 509 milyon TL seviyesinde kaldı. Ortaya çıkan bu dağılım, ABB yönetiminin kentsel dönüşümü konut üretiminden çok arsa satışı ve kat karşılığı projeler için bir finansman aracı olarak kullandığı eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı. Hak sahipleri yıllardır konut beklerken, kamunun payının sınırlı tutulması ve pastanın büyük diliminin yükleniciye bırakılması, “öncelik konut mu, satış mı?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 2014–2019 yılları arasında yaklaşık 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak 2019’da göreve gelen Mansur Yavaş’ın “kalan 10 bin konutu hızla teslim edeceğiz” vaadine rağmen, 7 yılda sadece 418 konut teslim edilebildi. Bugün itibarıyla 8 bin 620 hak sahibi, yıllardır evlerine kavuşmayı bekliyor. Mağdurlar, ABB yönetimini “vaat var, icraat yok” sözleriyle eleştirirken; projede ilerleme olmadığını, müteahhitlerin işi bıraktığını ve şantiyelerde inşaat malzemelerinin çürümeye terk edildiğini dile getiriyor.

Mamak’taki kentsel dönüşüm sürecinin mali tablosu, kaynakların nasıl verimsiz kullanıldığını gözler önüne seriyor. 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgede, 2014-2019 yılları arasındaki AK Parti döneminde 5.500 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Ancak Mansur Yavaş dönemiyle birlikte süreç adeta kaosa sürüklendi. 2021 yılında 4.477 konut için açılan 907 milyon TL’lik ihale, “teknik revizyon” bahanesiyle iptal edilerek proje parçalandı. 6 yıllık Yavaş döneminde teslim edilebilen konut sayısı sadece 418’de kaldı.Öte yandan ABB iştiraki Portaş A.Ş.’nin Susuz Mahallesi’nde başlattığı konut projesi, finansal kriz ve yüklenici anlaşmazlıkları nedeniyle aylarca durdu. Henüz temel atılmadan daire başına 3,5 milyon TL peşinat ödeyen yüzlerce vatandaş, atıl şantiye nedeniyle mağdur edildi.