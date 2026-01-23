Ukrayna operasyonun ardından tırmanan gerilimde, ailenin varisi Nathaniel Rothschild'in İngiliz hükümetine gönderdiği iddia edilen "ihanet mektubu" ise kirli pazarlıkları deşifre etti. İddialara göre Rothschild, Putin'i "Hitler'den sonraki en tehlikeli adam" ilan ederek Batı dünyasına "Rusya'yı dize getirin" talimatı verdi.

"Satranç tahtası"

Sosyal medyada yankılanan şok mektupta, Ukrayna'nın küresel sömürü sistemi için bir "satranç tahtası" olduğu itiraf edilirken, Rusya'nın uluslararası bankacılık sisteminden tamamen dışlanması çağrısı yapıldı. "Liberal değerlerimizi korumak için Rusya'yı bitirmeliyiz" diyen finans devinin, Putin ve Şi Cinping ittifakını "küresel normlara tehdit" olarak gördüğü belirtiliyor.

"Yeni Dünya Düzeni"

"Yeni Dünya Düzeni" planlarının Rusya’nın sert kayasına çarpmasıyla panikleyen küresel sermayenin, Moskova'yı ekonomik olarak boğmak için her yolu denediği ifade ediliyor. Putin'in bu hamlesiyle Rusya’nın finansal bağımsızlığını ilan ettiği ve küresel baronların ülkede at koşturmasına son verdiği konuşuluyor.