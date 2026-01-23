  • İSTANBUL
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya'dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!
Gündem

Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Cem Kaya
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Küresel sermayeye Putin darbesi! Rothschild ailesi Rusya’dan kovuldu: "Yeni Dünya Düzeni" savaşı kızışıyor!

Rusya ile küresel finans baronları arasındaki savaşta kılıçlar tamamen çekildi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dünyanın en karanlık ve güçlü ailelerinden biri olarak bilinen Rothschild ailesinin tüm üyelerini ülkeden resmen sınır dışı ettiği iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

Ukrayna operasyonun ardından tırmanan gerilimde, ailenin varisi Nathaniel Rothschild'in İngiliz hükümetine gönderdiği iddia edilen "ihanet mektubu" ise kirli pazarlıkları deşifre etti. İddialara göre Rothschild, Putin'i "Hitler'den sonraki en tehlikeli adam" ilan ederek Batı dünyasına "Rusya'yı dize getirin" talimatı verdi.

 

"Satranç tahtası"

 

Sosyal medyada yankılanan şok mektupta, Ukrayna'nın küresel sömürü sistemi için bir "satranç tahtası" olduğu itiraf edilirken, Rusya'nın uluslararası bankacılık sisteminden tamamen dışlanması çağrısı yapıldı. "Liberal değerlerimizi korumak için Rusya'yı bitirmeliyiz" diyen finans devinin, Putin ve Şi Cinping ittifakını "küresel normlara tehdit" olarak gördüğü belirtiliyor.

 

"Yeni Dünya Düzeni"

 

"Yeni Dünya Düzeni" planlarının Rusya’nın sert kayasına çarpmasıyla panikleyen küresel sermayenin, Moskova'yı ekonomik olarak boğmak için her yolu denediği ifade ediliyor. Putin'in bu hamlesiyle Rusya’nın finansal bağımsızlığını ilan ettiği ve küresel baronların ülkede at koşturmasına son verdiği konuşuluyor.

YA RABBİ YA MALİKEL MÜLK

bana kuzenimin defterini yazmam teklif edilmişti....ben de para almadan yazmak istedim.....yazarken de hep ayetel kürsi okudum....yüce zatından yüce zatınla ticaret istedim....yüce zatına infaktan oluşan ve ücretini yüce zatının ödediği bir ticari sistem istedim...defteri bitirince onu sana arzettim ve bu senden istediğim ticari sitemin siftahı olsun dedim...yüce zatın ingilterede Rothschild.leri vurdu....bu savaşa verdiğimiz ilk kurban onlardı... di mi...benim bütün safiyetimle yazdığım defterin it.in dünyasında fuhuş sözleşmesi olduğundan bi haberdim...o gün rotschild ailesinden ölenler yaşasaydı gördüklerine duyduklarına dayanamayacak ve yetiş ey ölüm diye yalvaracak olanlarmış...o gün yüce zatının onları vuruşu sırdı ancak bugün zahirdir....bu zifiri karanlık dipsiz kanalizasyon çukuru adamların arkasından bu cuma allah rahmet eylesin diyebilir miyim.....sizin açınızdan herhangi bir sorun teşkil etmiyor... öyle di mi...habibinin safiyyemin ve benim ya rasul sana gelecek bana gelsin deyişimizden hoşlanmadığını aişemin ise katındaki hatırına dayanarak şefaat hakkını kullanmasını... zahmet çekmeden nimete ulaşmasını sevdiğini bildirmiştik.....ben rotschildin vuruluş hikayesini defalarca anlattım....herkes bu kapkaranlık güçleri yıkmak istemiyor muydu...onları nasıl alt edeceğimizi yüce zatın kör göze parmak ortaya koymuş olmasına rağmen yaprak kımıldamadı....bırak kımıldamayı bu karanlık güçlerin düşmanları karardıkça karardı artık rotschildlerin karanlığının esamesi okunmaz...roschildlerin düşmanları roschildleri alt etti ancak onlardan çok daha fazla kararak...peki ticari sitemde eskisinden çok daha fazla kararmaktan başka bir değişim gören var mı...ALLAH RAHMET EYLESİN ROSTSCHİLD...YOLUN BAHTIN AÇIK OLSUN..TEKRARA GEREK VAR MI BİLMİYORUM BENZER BİR HİKAYEYİ ÇİNLE YAŞADIK...Dİ Mİ..elhamdülillahi rabbil alemin....şefaatinin son noktasında şefaat ya rab....
