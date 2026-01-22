‘Kim yardım edebiliyorsa etsin’ YPG elebaşı Siyonist TV'de ağladı

  • İSTANBUL
Terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından İlham Ahmed, soykırımcı Siyonist İsrail'in televizyonunda zırladı.

İsrail'in i24 kanalına konuşan Ahmed’in demecinden iki kısa kesit, televizyonun Kıdemli Prodüktörü Yulia Pobegailova’nın kişisel sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Hangi tarihte gerçekleştirildiği belirtilmeyen röportaja ait ilk video, Suriye hükümeti ile örgüt arasında 4 günlük şartlı ateşkesin devreye girdiği 20 Ocak tarihinde paylaşıldı.

Videoda Ahmed’in, “İsrail hükümeti, arada olanlar var. Görüşmeler yapılmış ve bu talep edilmiş. Bir şekilde bu savaşın durması ve halkımızı koruyabilmemiz için. Bugün Kürtlerin güçlü bir uluslararası yardıma ihtiyacı var. Kim yardım edebiliyorsa etsin.” şeklindeki sözleri yer aldı.

Bugün paylaşılan ikinci videoda ise Ahmed’in, “Kim bize yardım ederse gelsin, yapsın. Yani bugün o gün. Bunun dışında ‘biz istiyorduk da olamadık’ diyebileceğiniz başka bir vakit olmayacak. Artık fazla zaman kalmadı. Ateşkes var ama bu ateşkese inancımız kalmadı. Aslında inanmak isterdik. Çünkü daha öncesinde de ateşkes dediler, ilan edilen başkaydı uygulanan başkaydı. Bu ateşkeslere ihtiyatlı yaklaşmaya mecburuz. Ve çözüme odaklanmalıyız. Bu çerçevede kim bize yardım etmek isterse onlara kapımız açık.” şeklindeki ifadeleri yer aldı.

 

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyip, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

Öte yandan terör örgütünün anlaşmanın uygulanmasına yanaşmaması nedeniyle cephe hatlarında ordu ile örgüt arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor.

