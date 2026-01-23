2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalışla 113 bin 779'a gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artışla 33 bin 270'e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2025 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te kurulan şirket sayısı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 12 bin 795 oldu. Kapanan şirket sayısı ise bu dönemde yüzde 3,6 azalışla 7 bin 283'e geriledi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 azalışla 115 bin 463'ten 113 bin 779'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,9 artışla 31 bin 416'dan 33 bin 270'e çıktı.

Yorumlar

Ekonomi Uçuyor

Kapanan şirket sayısı ve işsiz sayısı bunun en açık göstergesidir. Emeklinin aç olmasının sebebi ise şükürsüz olmalarıdır.

Vahap

İşte bu hiç iyi bir haber değil kapanan bu işletmelerin kapanmaması için devletin yardım etmesi lazım çünkü devletin çok büyük vergi kaybı ve de işsizliğin artmasına sebep olur.
