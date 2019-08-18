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Milyon euroluk vurgunun bir zanlısı daha film gibi operasyonla yakalandı

Adana’da bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çaldığı öne sürülen zanlılardan biri daha Adana polisinin İstanbul’da yaptığı operasyonla yakalandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:37
Milyon euroluk vurgunun bir zanlısı daha film gibi operasyonla yakalandı

Adana’da bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 395 bin euro çaldığı öne sürülen zanlılardan biri daha Adana polisinin İstanbul’da yaptığı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı’ndaki bankalar arası para taşımacılığı yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak E., 22 Haziran’da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.’ya 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.’nın yatırmadığı parayı Burak E. aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak E., yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak E., eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.’den “Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım” diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak E.’ye “Borcunu nasıl geri ödeyeceksin” diye sordu. Burak E., geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Burak E.’nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.’ye anlattı. Her cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak E., suç ortaklarına “Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan’a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz” dedi. Mehmet Emin G’den ve Mehmet G’den olumlu yanıt alan Burak E., müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak E., 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkıyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim” deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak E.’nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak E. ile birlikte toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi.


Yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, zanlılardan Mehmet Emin G.’nin İstanbul’da saklandığını saptadı. İstanbul’da Mehmet Emin G.’yi kılık değiştirerek takip eden Adana polisi, zanlının Mahmut Ç. ismine sahte kimlik düzenlediğini belirledi. Polis, yapılan takip ve tespitlerin ardından zanlının kaldığı eve baskın düzenledi.


Yapılan baskında polise Mahmut Ç. adına düzenlenmiş kimliği gösteren zanlı gözaltına alındı. Parmak izinden zanlının Mehmet Emin G. olduğu kesinleşti. Mehmet Emin G.’nin bugün Adana’ya getirilmesi beklenirken, polis milyon eroluk vurguna karışan ve tek firarı olan Hasan B.’yi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:37
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