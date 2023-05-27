  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Oğan ilk kez paylaştı: İşte Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği soru!

Altın için yeni olay tahmin: 21 yıldır böylesi olmamıştı! Bankada altını olanlar, doları olanlar bu habere dikkat

Kendilerini Türkiye’nin sahibi sanıyorlar! İzmir’de Müslüman kadına işte böyle saldırdılar

AK Parti’den kadınlara yeni müjde! Paranın 3'te 1'i devletten

Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?

Akaryakıt fiyatlarında: Zam mı, indirimi mi? Benzine kötü haber, zam geldi! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Rıza Bey Apartmanı davasında sanık! Binayı delik deşik etmişler

Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisine onlarca tehdit geldi!

İkinci el otomobilde en çok onlar cep yaktı!

Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!
Dünya Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi! Adım başı gaz fışkırıyor, Suudiler bölgeye koştu
Dünya

Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi! Adım başı gaz fışkırıyor, Suudiler bölgeye koştu

Yeniakit Publisher
2023-05-27 20:45:00 -
Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi! Adım başı gaz fışkırıyor, Suudiler bölgeye koştu

Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco, Irak'ın batısındaki doğalgaz sahasına yatırım yapma kararı aldı.

Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco, Irak’ın Batısındaki Anbar vilayetindeki Akkas gaz sahasına yatırım yapacak.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Suudi petrol devi Aramco’nun Irak’ta doğal gaz sahası geliştirme çalışmaları yürüteceğini açıkladı. Açıklamaya göre Aramco, Irak’ın Batısında Suriye sınırı yakınındaki Anbar vilayetindeki Akkas gaz sahasını geliştirecek. Bakan Abdulgani yaptığı açıklamadan bir gün sonra da, Aramco’nun bu konuda işbirliği mekanizmalarını incelediğini ve Bakanlığın, nihai bir anlaşmaya varılması durumunda şartları ve mekanizmaları açıklayacağını kaydederek, "Bakanlık bir anlaşmaya varmayı umuyor” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23