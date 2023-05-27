Milyarlarca metreküplük doğalgaz rezervi! Adım başı gaz fışkırıyor, Suudiler bölgeye koştu

Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco, Irak’ın Batısındaki Anbar vilayetindeki Akkas gaz sahasına yatırım yapacak.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdulgani, Suudi petrol devi Aramco’nun Irak’ta doğal gaz sahası geliştirme çalışmaları yürüteceğini açıkladı. Açıklamaya göre Aramco, Irak’ın Batısında Suriye sınırı yakınındaki Anbar vilayetindeki Akkas gaz sahasını geliştirecek. Bakan Abdulgani yaptığı açıklamadan bir gün sonra da, Aramco’nun bu konuda işbirliği mekanizmalarını incelediğini ve Bakanlığın, nihai bir anlaşmaya varılması durumunda şartları ve mekanizmaları açıklayacağını kaydederek, "Bakanlık bir anlaşmaya varmayı umuyor” ifadesini kullandı.