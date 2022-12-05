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Ekonomi Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak keşif
Ekonomi

Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak keşif

Gazeteci yazar Yavuz Donat, Gabar Dağı'nda çok büyük bir petrol rezervinin bulunduğunu öne sürdü. Donat, müthiş buluşun detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 08:57:00 -
Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak keşif

Sabah Gazetesi yazarı Donat, köşesinde kaleme aldığı yazısında "Şırnak’ta oteller, pansiyonlar TPAO mühendisleriyle dolu. Gabar Dağı’ndan petrol çıkarıyorlar. Ülke ekonomisini uçuracak müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz Donat, Şırnak'ta halkın nabzını tuttu, petrol sevincinin kenti nasıl etkilediğini yazdı.

Milyar dolarlar konuşuluyor

2023'ün ilk müjdesi olarak Gabar Dağı'nda petrol olduğunu yazan Donat, "Rezerv için milyar dolarlar konuşuluyor. Resmi açıklamayı Başkan Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

İşte Donat'ın yazısından öne çıkanlar;

Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.
Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.
Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.
Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:
TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.

Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.
Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.
Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.
2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

Heyecanlandıran haberler

Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.
"Bizden duymuş olmayın" dediler.
6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.

Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.
Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.

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Yorumlar

Osman öztürk

Hadi inşallah. Memlekete hayırlı olsun.

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