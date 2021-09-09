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Dünya Milyarlarca dolar zarar edilmişti! Süveyş Kanalı'nda bir gemi daha karaya oturdu
Dünya

Milyarlarca dolar zarar edilmişti! Süveyş Kanalı'nda bir gemi daha karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda, 24 Mart'ta dev konteyner gemisi karaya oturmuş gemi trafiğini durdurmuş kanalın milyarlarca dolar zarar etmesine neden olmuştu. Kanal İdaresinden bugün yapılan yeni bir açıklamaya göre, Coral Crystal isimli bir dökme yük gemisinin de karaya oturduğu ancak römorkörler aracılığıyla deniz trafiği aksamadan kanalın açıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 19:54:00 -
Milyarlarca dolar zarar edilmişti! Süveyş Kanalı'nda bir gemi daha karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda, 24 Mart'ta 'Ever Given' isimli dev konteyner gemisi karaya oturmuş gemi trafiğini durdurmuş kanalın milyarlarca dolar zarar etmesine neden olmuştu. Kanal İdaresinden bugün yapılan yeni bir açıklamaya göre, Coral Crystal isimli bir dökme yük gemisinin de karaya oturduğu ancak römorkörler aracılığıyla deniz trafiği aksamadan kanalın açıldığı bildirildi.

Süveyş Kanal İdaresi yetkililerinden Usame Rabi bugün itibari ile Coral Crystal isimli dökme gemisinin karaya oturduğunu açıkladı. Rabi, karaya oturan geminin römorkörler aracılığıyla deniz trafiği aksamadan kanalın açıldığını belirtti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi yaptığı yazılı açıklamada, 43 bin ton yük taşıyan Coral Crystal gemisinin, karaya oturduğunu ifade etti.

Rabi, Kanal idaresine ait römorkörler aracılığıyla geminin hemen çekildiğini ve kanaldaki deniz trafiği olumsuz etkilenmeden geminin tekrar yüzdürüldüğünü söyledi.

Kanalda deniz trafiğinin iki yönlü devam ettiği aktarıldı.

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

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