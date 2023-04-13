Milyarderin son çıkışı ortalığı karıştırdı: Elon Musk’tan Twitter paylaşımı fiyatı aniden yükseltti

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter'ın Elon Musk dönemindeki en büyük değişimi, hiç şüphesiz mavi tikler oldu. Fakat bir kullanıcı Twitter hesabı üzerinden muzip milyarderi konu alan ve medyanın yanlış haberlerine odaklanan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımın ardından DOGE fiyatı anlık olarak yükseldi. Peki, Musk’ın Dogecoin konulu paylaşımın konusu neydi? Twitter'ın CEO'su Elon Musk'tan yeni açıklama detayı...

Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, son yaptığı paylaşımda Dogecoin'e dikkatleri çekti.

“Elon Musk hiç zümrüt madeni sahibi olmadı. Yanlış bilgi yayınlayan tüm medya kuruluşlarına 69.420 Doge’luk açık bir teklif. Bana varlığının bir kanıtını gönderin ve doge’unuzu alın.”

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Bu paylaşıma Elon Musk yanıt olarak şunu yazdı;

“Bu madenin varlığını kanıtlayana bir milyon Dogecoin ödeyeceğim!”

Elon Musk ve Dogecoin (DOGE)

Piyasa değerine göre en büyük ve en eski meme coin olan DOGE geçmişte birçok kez Musk’ın eliyle büyük fiyat hareketleri gördü. Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden meme paylaşımlarına bayılıyor ve DOGE onun için geliştirilmiş gibi. Son zamanlarda DOGE ile ödeme, ödül gibi konularda birçok paylaşım yaptığını gördük. Yapay zekaya odaklanıp kriptodan artık uzak duracağını söylemesine rağmen Musk’ın kripto para odaklı paylaşımları arttı.

Peki Elon Musk’ın DOGE fiyatını etkilediği hangi olayları gördük?

coin-turk'te 2021 Mayıs ayı SNL Şov faciasına kadar DOGE yatırımcıları fiyatın ilk defa 1 dolar olabileceğine inandı. Ancak Musk’ın DOGE hakkındaki soğuk şakaları yükseliş ivmesini tersine çevirmişti bilgisi aktarıldı.

Twitter’ın satışı iddiaları ortaya çıktığında fiyatın hızla yükseldiğini gördük. Ardından Musk vazgeçti ve fiyat düştü. Sonrasında sosyal medya devini aldığında fiyat tekrar yükseldi.

Elon Musk, Twitter’a dahili ödemeleri getireceğini söylediğinde fiyat yükseldi ancak kripto ödemelerin şimdilik entegre edilmeyeceğinin ortaya çıkmasıyla fiyat yine düştü.

Twitter’ın logosunu güncelleyen Musk fiyatın yükselmesini sağlarken birkaç gün sonra yine aynı şeyi gördük.

Bugünlerde Dogecoin ile ödeme alacağım/yapacağım tarzında paylaşımları fiyatı hareketlendirmeye devam ediyor.

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