Goldman Sachs bankalarını o ülkede faaliyete geçirecek! İzin çıktı: Yeni banka kuruluyor

ABD bankası Goldman Sachs, ABD'nin Tokyo şubesi aracılığıyla dünyanın üçüncü büyük ekonomisindeki operasyonunu başlatacağını duyurdu. Japonya, firmanın Asya'da hizmeti sunduğu ilk ülke olacak.

Goldman Sachs, 2020'de ABD'deki büyük şirketler için para işleme işine başladı ve o zamandan beri ticaret ve yatırım bankacılığı gibi değişken alanlardan daha istikrarlı gelir akışları elde etmek amacıyla İngiltere, Almanya ve Hollanda'da bu işi başlattı. Bir şirket sunumuna göre, bankanın müşteri sayısı 2020'den bu yana ikiye katlanarak 450'nin üzerine çıktı.

Açıklamaya göre platform, Japonya'daki küresel şirketlere, hesaplarını hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için nakit yönetimi ve 160'tan fazla ülkeye sınır ötesi ödemeler dahil olmak üzere hazine hizmetleri sağlıyor.

Goldman Sachs'ın bankacılık kolu, 2021'de Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansından kurumsal nakit yönetimi operasyonları için bir lisans aldı. Bir sözcüye göre, şirket o zamandan beri denizaşırı Japon şirketleri için dolar ödemeleri de dahil olmak üzere hizmetler sunuyor.

Ülkemizde ise bankalara ait yeni gelişme haberi: BDDK, Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni verdi.

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BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Ekim 2021 tarihli ve 9890 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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