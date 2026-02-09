Milyarder yatırımcının eşinin ölümü ülkeyi karıştırdı!

Rusya'nın bir dönem çok gündemde olan eski milyarderlerinden birinin eski eşinin, geçici gözaltında tutulduğu merkezde yaşamına son vermesi yankı yarattı.

Rusya’da bir dönemin çok konuşulan milyarder yatırımcılarından Aleksandr Galitskiy’in eski eşi Aliya Galitskaya’nın, geçici gözaltı merkezinde yaşamını yitirmesi ülke gündemini sarstı. Olay kamuoyunda “intihar mı, yoksa uzun süredir süren boşanma ve mal paylaşımı kavgasıyla bağlantılı bir suç mu?” sorularını tetikledi. İlk bilgi, Galitskaya’nın avukatı aracılığıyla paylaşıldı; yetkililer ise kısa süre önce “yüksek meblağlı şantaj” suçlamasıyla tutuklandığını doğruladı ve cezaevi koşullarına yönelik idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

TUTUKLAMA VE HUKUKİ İHTİLAFLAR

Galitskaya’nın gözaltı süreci, eski eşi Galitskiy ile yürüyen mal paylaşımı davasının en hararetli evresine denk geldi. Taraflar, evliliklerinin hukuki statüsünde bile uzlaşamıyordu: Galitskaya cephesi, 2010’da ABD’de kıyılan nikâhın belgelerle kanıtlandığını savunurken; Galitskiy’in temsilcileri, Rusya hukukunda geçerli bir evlilik hiç bulunmadığını öne sürdü. 46 yaşındaki Galitskaya’nın, yüz milyonlarca ruble değerindeki taşınmazlar ve milyarlarca rubleye varan finansal varlıklar üzerinde hak iddia ettiği biliniyordu.

NOT, İNTİHAR ŞÜPHESİ VE SORULAR

İnsan hakları temsilcileri, hücrede bulunduğu belirtilen bir notta Galitskaya’nın ölümünden eski eşini sorumlu tuttuğuna dair iddiaları paylaştı. Cezaevi idaresi, ilk bulguların “intihar” ihtimalini güçlendirdiğini bildirdi; ancak soruşturmanın sürdüğünü vurguladı. Aile yakınları ve bazı hak savunucuları ise bu versiyona temkinli yaklaşıyor ve olay yerindeki koşulların bağımsız biçimde incelenmesini talep ediyor.

MAL VARLIĞI MÜCADELESİNİN ARKA PLANI

Galitskiy, savunma sanayisinden teknoloji girişimciliğine uzanan kariyeri, Almaz Capital Partners aracılığıyla yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Kamuoyunda zaman zaman isim benzerliği nedeniyle karışsa da söz konusu kişi, Krasnodarlı iş insanı Sergey Galitskiy değil. Galitskaya ile arasında, evliliğin hukuki geçerliliği, çocukların velayeti ve yüksek tutarlı mal paylaşımı başlıklarında sert bir hukuk mücadelesi yürütülüyordu. Galitskaya’nın, dava sürerken “şantaj” iddiasıyla tutuklanması, dosyanın seyrini daha da girift hale getirdi.

CEZAEVİ KOŞULLARI MERCEK ALTINDA

Yetkililer, ölüm sonrası cezaevi standardı ve gözetim protokollerine dönük idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hukukçular, ceza soruşturmasının intihar bulgusuyla sonuçlanması hâlinde şantaj dosyasının düşmesinin muhtemel olduğunu; buna karşın, gözaltı merkezindeki güvenlik ve sağlık uygulamalarına ilişkin denetimlerin ayrı bir hat üzerinden sürebileceğini belirtiyor.