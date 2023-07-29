Milyar dolarlık oligarklar 1 milyon sterline muhtaç!

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde olduğu düşünülen milyarder işadamlarına karşı yıkıcı yaptırımlar uygulayıp, varlıklarına el koydu. Bu iş adamları içinde olan Alfa Group ve LetterOne'ın ortak sahipleri Rusyalı iş insanları Mihail Fridman ve Pyotr Aven, 1 milyon sterline muhtaç hale geldi.

İngiltere'yi yıllardır 'ikinci vatan' yapan, yaptırımlar sonrası bu ülkedeki varlıkları de bloke edilen Mihail Fridman ve Pyotr Aven, "zaruri harcamaları için" hesaplarından yıllık 1 milyon sterlin çekebilmek için Maliye Bakanlığı'ndan izin çıkardı.

Türkrus'da yer alan habere göre, daha önce "şoföre veya temizlikçiye ödeyecek paraları bile olmadığından" yakınan iki milyardere bu iznin verildiğini The New York Times (NYT), incelenen belgelere dayanarak duyurdu.

Daha önce Friedman'a şoförler, temizlikçiler, özel aşçılar ve çeşitli işlerde çalışan diğer personelin gidereri de dahil olmak üzere 19 kişinin ödemeleri için 10 aylık ödeme tutarı 300 bin sterlin kullanma hakkı verilmişti. Ayrıca Friedman, ailenin "temel ihtiyaçları" için de ayda yaklaşık 7 bin sterlin çekebiliyordu. Diğer ortak Aven'in aylık ödeneği ise 60 bin sterlindi.

Gazete, Friedman ve Aven'in İngiliz hükümeti tarafından yaptırım uygulanan tek Rusya vatandaşları olmadığını, ancak daha sonra haklarındaki bazı kısıtlamaların sessizce kaldırıldığını belirtiyor.

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Fridman ve Aven, işlerini Putin'e yakınlıkları nedeniyle değil, kendi başlarına kurduklarını savunmuş ve “Bizler politik olarak tarafsız işadamlarıyız" demişlerdi.

Friedman ayrıca altyapı, sağlık, gıda ve enerji alanlarında ülke için kritik öneme sahip projeleri finanse etmek amacıyla Alfa-Bank Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık kişisel fonun transferine izin verilmesi talebiyle Ukrayna ve AB yetkililerine başvurmuştu.

İngiltere Hazine Bakanlığı sözcüsü, gelen eleştiriler üzerine NYT'ye yorum yapmaktan kaçındı, ancak izinlerin "temel ihtiyaçlar için" ödeme yapmak üzere verildiğini ve "kesinlikle incelendiğini" duyurdu.