Milyar dolarlık koleksiyonu Putin'e bıraktığı öğrenildi: Da Vinci tablosu iddiası! Beklenmedik miras kaldı

Rusya'nın meşhur avangart sanatçılarından Eliy Belyutin'in eşi Nina Moleva 98 yaşında yaşamını yitirdi. Moleva'nın vasiyetinden ise 2 milyar dolarlık özel resim koleksiyonunu Devlet Başkanı Putin'e bıraktığı öğrenildi.

Rusya'nın ünlü avangart sanatçılarından Eliy Belyutin'in eşi Nina Moleva 98 yaşında hayatını kaybetti. Moleva'nın vasiyetinden ise 2 milyar dolarlık bir sürpriz çıktı. Moskovskiy Komsomolets gazetesi Nina Moleva'nın özel resim koleksiyonunu bizzat Vladimir Putin'e miras bıraktığını yazdı. Koleksiyonda Da Vinci, Velasquez, Tiziano, Rembrandt ve Michelangelo gibi ressamların tablolarının bulunduğu iddia ediliyor.

Ancak gazete söz konusu koleksiyon hakkında Sovyetler Birliği döneminden bu yana söylentiler dolaştığına dikkat çekti. Bu söylentilere göre koleksiyondaki tablolar orijinal değil.

Gazete Kültür Bakanlığı'nın tabloları incelemek için bir ekspertiz komisyonu kurmasının beklendiğini aktardı. Tabloların orijinal çıkmaları durumunda sanat dünyasında da "sansasyonel etki" yaratması bekleniyor.

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