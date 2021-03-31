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Gündem Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu
Gündem

Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, aynı cephede bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 19:25:00 - 2021-03-31 19:35:50
Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

Karara CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan milliyetçi ve ülkücü geçinen İYİ Parti'den de tepki gecikmedi.

‘Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa’ diye pompalanan ancak ahlaksızlığın propagandasını yapan sözleşmeye İP Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı açıklama ile sahip çıktı.

Akşener, sözleşmenin iptaline ilişkin yaptığı açıklamasında "Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bugün uluslararası sözleşmeyi hukuka aykırı şekilde yetkini ve haddini aşarak iptal etmek, yanlış hesap Bağdat'tan döner" ifadelerini kullanmıştı.

Bununla da yetinmeyen Akşener, bugün İstanbul Sözleşmesi kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

Pornocu ile sözde milliyetçiler bir arada!

Porno kasetleriyle milletin ahlakını bozan oyuncu Sibel Kekilli de Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili paylaşımda bulunarak tarafını belli etti.

Böylece; sözleşme pornocu Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'lileri bir araya getirmiş oldu.

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