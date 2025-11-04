  • İSTANBUL
Gündem Milliyetçi ülkücüleri böyle tahrik ediyorlar! Ancak cezasını dolduran tahliye olur
Gündem

Milliyetçi ülkücüleri böyle tahrik ediyorlar! Ancak cezasını dolduran tahliye olur

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ile ilgili ‘tahliyesi hayırlara vesile olacaktır’ sözlerini yorumladı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Programa dikkat çeken yorumlarıyla katkı yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ile ilgili ‘tahliyesi hayırlara vesile olacaktır’ şeklindeki sözlerini yorumladı.

Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

