Milliyetçi ülkücüleri böyle tahrik ediyorlar! Ancak cezasını dolduran tahliye olur
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ile ilgili ‘tahliyesi hayırlara vesile olacaktır’ sözlerini yorumladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ile ilgili 'tahliyesi hayırlara vesile olacaktır' şeklindeki sözlerini yorumladı.
Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.
