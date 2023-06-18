  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Milliyet gazetesi kapanıyor mu? Ve flaş açıklama geldi
Medya

Milliyet gazetesi kapanıyor mu? Ve flaş açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-18 13:25:00 -
Milliyet gazetesi kapanıyor mu? Ve flaş açıklama geldi

Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.

Demirören, konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuştu. Bu yöndeki küçülme iddialarını yalanlayan Demirören, “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular” dedi.

Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23