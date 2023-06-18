Milliyet gazetesi kapanıyor mu? Ve flaş açıklama geldi
Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.
Demirören medya grubunun sahibi Yıldırım Demirören, Milliyet gazetesinin kapanacağına, Hürriyet ve Posta gazetelerininse küçüleceğine yönelik iddiayı yalanladı.
Demirören, konuya ilişkin Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a konuştu. Bu yöndeki küçülme iddialarını yalanlayan Demirören, “Bu iddialar gerçek değil. Bunlar, çalışma arkadaşlarımızın şevkini kırmak için üretilmiş dedikodular” dedi.
Demirören Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu 2018’de toplamda 916 milyon dolara satın almıştı.
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