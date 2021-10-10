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Spor Milliler Riga'da yürüyüşte
Spor

Milliler Riga'da yürüyüşte

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 16:36:00 -
Milliler Riga'da yürüyüşte

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.

Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.

Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.

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