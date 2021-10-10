Milliler Riga'da yürüyüşte
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları başkent Riga'da yürüyüş yaptı.
Milli futbolcular, konaklanan otelin yakınındaki parkta yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Letonyalıların yürüyüş sırasında milli oyuncuların fotoğraflarını çektiği görüldü.
Letonya-Türkiye karşılaşması başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.