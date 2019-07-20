Milliler potada Büyük Britanya'yı mağlup etti - Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87'lik skorla yendi



İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8 klasman maçında Büyük Britanya'yı 104-87 mağlup etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısını da 56-46 önde kapattı. Ay-yıldızlılarda Muhaymin Mustafa 19 sayıyla en skorer isim olurken Mert Akay 17, Erkin Senel 14 sayı ile maçı tamamladı.

Milliler, yarın TSİ 13.45'te, Litvanya ile 5-6 klasman maçına çıkacak.

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