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Milliler, Malatya’da Slovakya’yı 3-0 geçti

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip geldi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
Milliler, Malatya’da Slovakya’yı 3-0 geçti

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya karşısında 25-15, 25-11 ve 25-17’lik setlerle 3-0 galip geldi.


2019 CEV Avrupa Altın Ligi 4’üncü maçında A Mili Erkek Voleybol Takımı, Slovakya ile karşılaştı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Malatyalılar büyük ilgi gösterirken açılan Türk bayrakları ile tribünler kırmızı beyaza büründü.


Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’da takip etti.


Büyük bir coşkuyla geçen mücadele de sonunda karşılaşmayı 3-0 kazanan Milli Takım, guruptaki liderliğini sürdürdü.



Salon: Merkez Spor Salonu


Hakemler: Marev Chavdar (Bulgaristan), Bülent Bozkurt (Türkiye)


Türkiye: Burutay Subaşı, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi Metin)


Slovakya: Filip Palgut, Patrik, Peter, Jakup, Julius, Martin (Marian, Filip Gavenda, Lukas, Jan, Marcel)


Setler: 25-15, 25-11, 25-17


Süre: 1 saat 6 dakika (26, 19, 24)

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
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