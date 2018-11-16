THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Milliler İsveç sınavına hazır

Uluslar B Ligi 2. Grup’ta İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

16 Kasım 2018 Cuma 20:52
Milliler İsveç sınavına hazır

UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor’un Kayacık Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve antrenörler katıldı. Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:52
  1. Konya
  2. a milli takım
  3. isveç
  4. uefa uluslar ligi
  5. lucescu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de katil İsrail saldırdı 40 kişi yaralandı
    1. Gazze'de katil İsrail saldırdı 40 kişi..
    2. Bir zamanlar zabıtalar zaptiye idi
    3. ABD'den 'Ceyhan boru hattı'..
    4. Cenk Tosun adım adım Beşiktaş'a...
    5. Mentollü merhem her mevsim yararlıdır
    6. Roma, Cengiz Ünder'in fiyatını..
    7. Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam..
    8. Pentagon açıkladı! ABD askerlerini..
    9. MHP'nin Belediye Başkan adayları..
    10. İstanbul Fatih'te çökme riski..
    11. Kocaeli'ndeki FETÖ soruşturmasında 7..
    12. Taharetsizlik ve salgın hastalıklar..
    13. Amerika'dan sınır dışı edilen FETÖ'cü..
    14. Vladimir Putin 4 liderle telefon..
    15. Tarihi eser operasyonunda paleolitik..
    16. Trabzon'da otomobil kanala yuvarlandı:..
    17. Milliler İsveç sınavına hazır
    18. Birleşmiş Milletler'den korkutan..
    19. Soğuk havalar astımı azdırır, yüz..
    20. Antep fıstıklı irmik tatlısı
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı