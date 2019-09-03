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Milliler hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Şampiyonası Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

03 Eylül 2019 Salı 20:12
Milliler hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Şampiyonası Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Çift kale maçta sakatlanan Yusuf Yazıcı antrenmanı yarıda bıraktı.


Andorra ile 7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta, Moldova ile de 10 Eylül’de deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları süren Nazım Sangare, Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.



Yusuf Yazıcı idmanı yarıda bıraktı


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas idmanı ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 2 takım halinde minyatür kale maç yapan milliler daha sonra yarı sahada çift kale taktik maç yaptı. Çift kale sırasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı, topa hamle yaparken Efecan’ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sağ ayak bileğinden sakatlanan yıldız oyuncunun ilk müdahalesi saha içinde yapılırken, Yusuf Yazıcı antrenmana devam edemedi. Çift kale maçı kazanan turkuaz takım, basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Antrenman sonunda hücum oyuncuları kanat organizasyonu çalıştı. A Milli Takım, Andorra ve Moldova maçlarının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:12
  1. doğa

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