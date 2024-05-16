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Spor Milliler dev ekranda, taraftar parkta! Trendyol, spor heyecanını parka taşıdı!
Spor

Milliler dev ekranda, taraftar parkta! Trendyol, spor heyecanını parka taşıdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 11:41:00 -
Milliler dev ekranda, taraftar parkta! Trendyol, spor heyecanını parka taşıdı!

Yaz boyunca gerçekleşecek önemli spor müsabakaları, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda ücretsiz olarak izlenebilecek. 15 Mayıs’ta başlayan etkinlik serisinde, yüzlerce taraftar A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) Japonya’yla karşı karşıya geldiği maçı, parkın muhteşem atmosferinde izleme fırsatı buldu.

Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda heyecan verici spor müsabakaları, yaz boyunca Trendyol sponsorluğunda ücretsiz olarak izlenebilecek. İlk gün, yüzlerce sporsever, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) Japonya karşısında verdiği mücadeleyi birlikte izledi. 

Maç boyunca parkta tek yürek olan sporseverler, zorlu geçen mücadelenin ardından 16 Mayıs Hollanda maçı için taze umutlarla buluşmak üzere sözleşti.

2024 yazında İstanbullular spora doyacak

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, İstanbullulara spor dolu bir yaz vadediyor. VNL müsabakalarının ilk maçı geride kalırken etkinlik serisi Filenin Sultanları’nın diğer maçlarıyla devam edecek. 16 Mayıs’ta Hollanda-Türkiye, 18 Mayıs’ta İtalya-Türkiye, 19 Mayıs’ta ise Fransa-Türkiye maçları saat 20:00’de Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak izlenebilecek. 

VNL maçlarının ardından; 14 Haziran-14 Temmuz arasında devam edecek UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası ve 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.   

Trendyol Türk sporuna nasıl destek veriyor? 

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk sporuna olan bağlılığını yıl boyunca sürdürdüğü sponsorluklar ve verdiği desteklerle ortaya koyuyor. Süper Lig ve 1. Lig isim sponsoru olmasının yanında Trendyol, Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsorluğunu, A Milli Futbol Milli Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) ise resmi sponsorluğunu üstleniyor. Trendyol, aynı zamanda Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” olarak bir ilki gerçekleştirdi. Türk üreticiler tarafından üretilen Olimpiyat Koleksiyonu’nu da geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. 
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