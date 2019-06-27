Milliler, Avrupa Şampiyonası'na hazır - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kamp yapan ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyona öncesi İstanbul kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı kafile, yarın öğleden sonra hava yoluyla organizasyonun düzenleneceği Hollanda'ya gidecek. Paralimpik oyunlarına kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak. Şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya mücadele edecek. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu ve maç programı şöyle:

-Kadro Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan -Maç programı (TSİ) 30 Haziran Pazar: 19.30 Almanya- Türkiye 1 Temmuz Pazartesi: 17.15 Türkiye-Hollanda 2 Temmuz Salı: 15.00 Fransa-Türkiye 3 Temmuz Çarşamba:

15.00 Türkiye-Büyük Britanya

4 Temmuz Perşembe:

17.15 Türkiye-İspanya

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