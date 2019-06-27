Milliler, Avrupa Şampiyonası'na hazır
- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul'da kamp yapan ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını tamamladı27 Haziran 2019 Perşembe 15:35
ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyona öncesi İstanbul kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı kafile, yarın öğleden sonra hava yoluyla organizasyonun düzenleneceği Hollanda'ya gidecek.
Paralimpik oyunlarına kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.
Şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya mücadele edecek. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu ve maç programı şöyle:
-Kadro
Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan
-Maç programı (TSİ)
30 Haziran Pazar:
19.30 Almanya- Türkiye
1 Temmuz Pazartesi:
17.15 Türkiye-Hollanda
2 Temmuz Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
3 Temmuz Çarşamba:
15.00 Türkiye-Büyük Britanya
4 Temmuz Perşembe:
17.15 Türkiye-İspanya
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