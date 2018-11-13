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Milli zırhlı araç görücüye çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları, görücüye çıktı.

13 Kasım 2018 Salı 14:57
Milli zırhlı araç görücüye çıktı

Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) konsepti, ilk kez Endonezya'da tanıtıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) konsepti, ilk defa Endonezya’daki Indo Defence Fuarında tanıtıldı. Başkent Cakarta'da başlayan, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma fuarı olan Indo Defence’de Türkiye'den fuara katılan ve toplamda bin 500 metrekarelik alana yerleşen 20 kadar Türk firması, ziyaretçi akınına uğradı.

En kısa zamanda karaya çıkacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için başlatılan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) projesiyle birlikte amfibi harekatta; hem birliklerin kıyıya güvenli bir şekilde çıkartılması sağlanacak. ZAHA araçlarıyla birlikte, harekatın amfibi hücum safhasında, havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak birliklerin, koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:57
  1. Milli zırhlı araç
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