İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan milli yüzücü Emre Sakçı yurda döndü.

THY'nin tarifeli seferiyle Amsterdam aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı'na gelen milli yüzücü Emre Sakçı'yı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, annesi Özlem Evcan, antrenörlerinden Bahar Oktay ve yetkililer karşıladı.

Antrenörü Türker Oktay ile birlikte havalimanında açıklama yapan Emre Sakçı, kendileri için güzel ve anlamlı günlerde başarılar kazandığını anlatarak, "Bu açıdan çok mutlu ve gururluyuz. Ülkemizin bir nebze olsun acısına ortak olabildiysek ne mutlu bizlere. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sporun bütünlüğünü kullanarak İzmir'e dikkati çekmeye çalıştık. 'Orada ne oldu, ne yaşandı?' diye sorular geldi. Dünya bilinçlendi. O konuda ayrı bir gururum var. Şehrim için orada elimden sadece bu geldi. Şimdi yurda döndük. Hemen çalışmalara başlayıp, olimpiyat hazırlıklarına tam gaz devam edeceğiz." diye konuştu.





- "Başarılar tesadüf değil"





Milli yüzücü, elde ettiği başarıların sinyalini daha önce verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında dünya gençler rekorunu kırmıştım 50 metrede. Oradan bugünlere kadar üstüne koyarak geldik. İnşallah üstüne koyarak da devam edeceğim. 1 gün, 1 ay, ya da 1 yılda gelmiş bir başarı değil. Ben 2000 yılından beri yüzüyorum. 2005 yılından beri lisansım var. 20 yıldır suyun içindeyim. Yılbaşı günü bile sudaydım. O yüzden bu başarılar tesadüf değil. İnşallah ben üstüne koyarak devam edeceğim. Alttan gelen kardeşlerim bana destek olacak, Türkiye'de yüzme ve spor kültürü gelişecek. Bizim iyi sporcularımız olacak ve ülkemizi dünyaya en güzel şekilde lanse edeceğiz. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadığımız için çok tahlil edemiyorum açıkçası. Pandeminin başlarda kötü etkilediği aşikar. Çünkü 3 ay kadar havuzlardan uzak kaldık. Burada bir yarışımız vardı, çok şükür onu en iyi şekilde tamamladık. Zor bir süreçti, bir şekilde atlattık. Yaşam devam ediyor. Elimizdeki şartlara bir şekilde adapte olacağız."

Her zaman en iyi dereceleri yapmaya çalıştığını vurgulayan Emre Sakçı, "Bunu yapmaya devam edeceğim. Dünya rekoruna da çok yakınım. İnşallah öyle bir başarı da gelecektir" diyerek sözlerini tamamladı.





- Oktay: "Bizim için sürpriz olmadı"





Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü üstlenen Türker Oktay, "Bizim için sürpriz olmadı. Dünya rekoru da çıkabilirdi. 2015 yılında Emre gençler rekoru kırdığında, 'Bizde gençlerde başarı oluyor ama ileri taşıyamıyoruz. Göreceksiniz Emre bu başarıyı ileri taşıyacak.' demiştim. Şimdi de diyorum ki bunu da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 3 aylık bir ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Oktay, "Kaldı ki bütün rakiplerimiz bir şekilde çalışıyorlardı. Biz o dönemi mecburen evde geçirmek zorunda kaldık ancak tabii ki bu süreci yatarak geçirmedik. Evde yapabileceğimiz hareketlerimizi yapıp, vücudumuzu zinde tutmaya çalıştık. Daha sonra haziran ayı itibarıyla önce denizde antrenmanlara başladık. Sonrasında normal antrenmanlarımıza devam ettik. Emre çok küçük yaşlardan beri yüzdüğü ve altyapısı iyi olduğu için son 1 ay kala açığımızı kapatmaya başladık." şeklinde konuştu.

Oktay, Türkiye'de çok potansiyel olduğuna vurgu yaparak, "Ben antrenörlüğe başladığım zamanlarda, 'Türk sporcusu, yüzmeye yatkın değil. O yüzden başarılı olamıyoruz.' gibi bir kanı vardı. Bu böyle değil. Aslında spor kültürümüzle ilgili. Şimdi birçok ilimizde biliyorsunuz olimpik yüzme havuzları yapıldı. Sporcu, antrenör sayısı ve bu işe ilgi arttı. Sadece yüzme adına değil, bütün branşlar adına spor kültürü geliştirmemiz lazım. Bu kültür, vizyon ilerledikçe bizim de başarılarımız ilerleyecek. Alttan gelen çocuklar var. Biraz daha büyük düşünmemiz lazım ki ülke olarak büyük başarılara ulaşabilelim" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Sakçı ile 11 yıldır çalıştıklarını söyleyen Türker Oktay, "Ben aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü ve milli takım antrenörüyüm. Emre küçüklüğünden beri buna inanıyordu. Her zaman buralara gelebileceğine inanıyordu. Bu iş inanmakla başlıyor." şeklinde görüş belirtti.







