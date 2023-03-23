Milli Yol Partisi'nden 'Millet İttifakı' iddiasına cevap

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın açıklamalarının çarpıtılması üzerine parti sözcüsü Yunus Ekşi açıklamalarda bulundu.

Ekşi'nin açıklaması şöyle:

Kamuoyunun Dikkatine!

Milli Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır'ın 23 Mart Persembe günü saat 11.00'da yapmış olduğu basın açıklamasında, bir kısım medyada "Milli Yol Partisi Millet İttifakına katıldı" haberleri çıkmıştır.

Siyasi nezaket gereği görüşmelerini Milli Yol Partisi sürdürmektedir. Ancak Milli Yol Partisi herhangi bir ittifaka dahil olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yunus Ekşi

Milli Yol Parti Sözcüsü

Remzi Çayır'ın açıklaması

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, parti teşkilatı ile yaptıkları istişare sonucunda, cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmama kararı aldıklarını söyledi. Çayır, seçimde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin soruyu ise “Merkez karar kurulumuz, görevi ve kararı divana tevdi etti. Divan da muhtemelen önümüzdeki haftanın başlarında toplanacak. Bu konuyla ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşacağız” diye yanıtladı.

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