Milli yıldız yol ayrımında.. Yeni takımı belli oluyor...

İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Merih Demiral'a Inter ve Manchester United'ın talip olduğu iddia edildi.

Atalanta'nın geçtiğimiz yaz bonservisini 20 milyon avro bedelle Juventus'tan aldığı Merih Demiral için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Serie A devi Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United da Türk stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Star'a göre; Merih'in transferinin ocak ayında gerçekleşebileceği ileri sürülürken, Atalanta ise 20 milyon avroluk yatırımını kolay kaybetmek istemiyor.

İtalyan kulübünü 20 milyon avronun altındaki teklifleri dikkate almayacağı ve futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği belirtiliyor.