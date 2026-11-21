Milli yıldız Suudi Arabistan'daki derbiye damga vurdu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Pro Lig’in 9. haftasında Al-Ahli, Al-Nassr karşısında sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilirken maç bitiminde sahanın ortasına Al-Ahli bayrağı dikmesiyle de gündeme geldi.
Al-Ahli ile Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 9. hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi. 4 golün atıldığı maçta geriden gelip kazanan Al-Ahli 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 14. dakikada attığı golle öne geçti. Devre bitmeden Galeno ile beraberliği bulan Al-Ahli, 45+1'de skoru eşitledi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk bölümü 1-1'lik eşitlikle geçilirken 71'de Al-Ahli, Ivan Toney'nin penaltıdan attığı golle öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra ise Roger Ibanez ev sahibi ekip adına farkı ikiye çıkardı.
Maçı 3-1 kazanan Al-Ahli sahadan galibiyetle ayrılıp 24 puana yükseldi. Al-Nassr ise bu yenilgiyle 28 puanda kaldı. Al-Ahli'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.
MERİH DEMİRAL'DAN GÖNDERME
Maçın ardından Merih Demiral'ın yaptığı göndermeler gündem oldu. Tecrübeli oyuncu, önce orta sahaya Al-Ahli bayrağı dikti. Ardından milli futbolcu, Al-Nassr taraftarlarına Asya Şampiyonlar Ligi madalyalarını gösterip "Bizde 2 tane var, sizde sıfır" işareti yaptı.
HABER 7