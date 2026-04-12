  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spor

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan Dünya Kupası açıklaması

İtalyan devi Inter'de forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Haziran ayında oynanacak Dünya Kupası için 'Kaptan olarak yaşayacağım eşsiz bir duygu olacak' açıklamasını yaptı.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM"

İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek ve hakkında sık sık transfer haberleri çıkan milli yıldız, Inter ile önemli kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, "Inter ile büyük kupalar kazanmayı hayal ediyorum. İki Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra hedefim bu." diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcunun bu sözleri, geleceği için mesaj olarak yorumlandı.

 

DÜNYA KUPASI MESAJI

A Milli Takım ile Dünya Kupası'na katılacak Hakan Çalhanoğlu, bu konuya da değindi. Milli yıldız, "Türkiye ile Dünya Kupası oynaytacağız. 24 yıl aradan sonra bu turnuvaya katılacağız. Kaptan olarak yaşayacağım eşsiz bir duygu olacak." sözlerini sarf etti.

Inter forması altında bu sezon 27 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

Spor

Spor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

Gündem

Dünya

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23