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Spor Milli yıldız Cengiz'in takımında büyük ayaklanma!
Spor

Milli yıldız Cengiz'in takımında büyük ayaklanma!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da kriz var. Futbolcuların teknik adam Igor Tudor ile bazı problemler yaşadığı basına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 20:11:00 -
Milli yıldız Cengiz'in takımında büyük ayaklanma!

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da kriz var. Futbolcuların teknik adam Igor Tudor ile bazı problemler yaşadığı basına yansıdı.

Sezon başında göreve Igor Tudor'u getiren Marsilya'da kriz yaşanıyor.

Payet, başkanla toplantı talep etti

L'Equipe, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı.

Haberde ayrıca, Tudor'un sert tavırları ve idman temposunun da hoşnutsuzluk yarattığı ifade edildi.

Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.

Marsilyalı taraftarlar, Tudor'u istemiyor

Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin kampanya yaptı.

Cengiz de Tudor'un tavrından şikayetçi

Öte yandan Tudor'un Cengiz Ünder'i de ilk 11'de düşünmediği ve Cengiz'in de Tudor'un tavrından şikayetçi olduğu da basına yansıdı.

 


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