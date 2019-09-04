0553 313 94 23

Milli yelkenciler madalyaya yelken açacak

- Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli yelkenciler Kutsal Güneş Kurnaz ve Nil Sebla Yulaf, şampiyonada gözünü zirveye dikti- Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel:"Sporcularımız kulübümüzü ve ülkemizi yarışlarda en iyi şekilde temsil edecekler. Optimist erkeklerde de kızlarda da sporcularımızdan derece bekliyoruz"- Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz:"Yarışmada kulübümüzden bir sporcunun daha olması beni daha da mutlu etti. Balkan Şampiyonası'nda birinci olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:08
Milli yelkenciler madalyaya yelken açacak


TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü milli sporcuları Kutsal Güneş Kurnaz ve Nil Sebla Yulaf, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kutsal Güneş Kurnaz ve Nil Sebla Yulaf, Karadağ'da 6-11 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada optimist sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.

Sporcular, şampiyonada hedefledikleri birincilik için Tekirdağ'da her gün antrenmanlarını sürdürüyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin son yıllarda yelkende adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Sporcuların katıldıkları şampiyonlarda güzel dereceler elde ettiğini anlatan Uzel, "Balkan Şampiyonası bu sene Karadağ'da gerçekleştirilecek. Kulübümüzden iki sporcumuz, Türkiye Yelken Federasyonunca düzenlenen yarışlar sonucunda kriterleri sağlayarak şampiyonada optimist sınıfında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı." dedi.

Uzel, milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak için kulüp olarak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak "Sporcularımız kulübümüzü ve ülkemizi yarışlarda en iyi şekilde temsil edecekler. Optimist erkeklerde de kızlarda da sporcularımızdan derece bekliyoruz. İki sporcumuzun da şampiyonadan başarıyla döneceklerinden umutluyuz." diye konuştu.


- "Şampiyonada birinci olmak istiyorum"


Milli sporcu Kutsal Güneş Kurnaz ise kendisi için bir "sevda" olan yelkenle yaklaşık 5 yıldır ilgilendiğini dile getirdi.

Bu sporda başarılı olmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Kutsal Güneş, şöyle konuştu:

"Yelkende kendimi geliştirdikten sonra çeşitli yarışlara katıldım. Her yarışın kendisine göre zorlukları var. Sporcular olarak zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Balkan Şampiyonası'na katılacağım için mutluyum. Yarışmada kulübümüzden bir sporcunun daha olması beni daha da mutlu etti. Balkan Şampiyonası'nda birinci olmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum."

Nil Sebla Yulaf da yelkenle yaz kursları sayesinde tanıştığını, daha sonra bu spora devam ettiğini söyledi.

Şampiyonadan güzel bir dereceyle dönmek için çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Nil Sebla, "Balkan Şampiyonası'nda yer alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Denizde çalışmalarımıza her gün devam ediyoruz. Bazen çalışmalarımız 5-6 saati buluyor. Şampiyonada ödül alıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:08
  1. Balkan Şampiyonası
  2. Kutsal Güneş Kurnaz
  3. Nil Sebla Yulaf
  4. Tekirdağ
  5. Yelken

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu
    1. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    2. Mesire alanındaki su havuzu..
    3. Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a..
    4. Bademcik alınmasına son
    5. Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda..
    6. Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında..
    7. Çevreye uydudan koruma kalkanı
    8. Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik..
    9. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan..
    10. Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri..
    11. Cumhurbaşkanının mitinglerinde..
    12. (Özel haber) Milli boksör Elif..
    13. Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe..
    14. İslahiye üzümünde kurutma zamanı
    15. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Yaşam..
    16. Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6..
    17. Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
    18. Aileler birleşmeli
    19. Oryantiring hazırlık kamplarının ilk..
    20. Dink cinayeti davası
    21. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    22. Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika..
    23. Milli motosikletçiler Portekiz'de..
    24. Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor
    25. Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru
    26. Aydın’da baba oğlunu vurdu
    27. Yeşilyurt Belediyespor’dan transferin..
    28. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    29. Musabeylispor Amatör ligde mücadele..
    30. Malatya’da araç sayısında artış
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."