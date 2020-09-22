Milli yelkenci Alican Kaynar: "Yelkeni 7'den 77'ye herkes yapabilir"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın milli sporcusu Alican Kaynar, bu branşta her yaşta insanın profesyonel ya da hobi amaçlı spor yapabileceğini söyledi.

Finn Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayan milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yelken sporu faaliyetleri için yeterli fiziki olanaklara sahip olduğunu, bu branşın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yelkenin iyi yüzme bilen herkesin yapabileceği bir spor olduğunu belirten Alican Kaynar, "Yelken 7'den 77'ye herkesin hayat boyu, hobi olarak bile rahatlıkla yapabileceği bir spor. Tabii ki olimpik seviye üst bir nokta, uluslararası yarışmalara katılmak da belli bir aşama gerektiriyor. Yelken aynı zamanda doğa sporu ve özellikle de velilerin tercihi için iyi bir alternatif. İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan ailelerin doğa sporlarına ulaşması çok zor. Ancak yelken bu alanı dolduruyor. Büyük şehirlerde doğada yapılabilecek tek spor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çocukların her açıdan gelişimi için yelkenin çok faydalı olduğunu anlatan Alican Kaynar, "Teknende tek başına oluyor, bireysel kalabilmeyi, sorumluluk almayı, malzemene sahip çıkmayı, doğa ile mücadeleyi ve doğa bilgisini öğreniyorsun. Yelkene 7-8 yaşlarında başlanıyor. Türkiye'de her sene yelkene başlayan sporcu sayısı, çocuk sayısı artıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyorum. Çok başarılı sporcu arkadaşlarım var. Umuyorum ki başarılarımızla yelkene daha çok çocuk ilgi gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Alican Kaynar, tek başına yarıştığı finn sınıfında yeni sporculara ihtiyaç duyulduğunu dile getirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koronavirüs salgını sürecinde gördük ki bizim ülke içinde birçok şeyi hallediyor olmamız gerekiyormuş. Ben şu anda finn sınıfında tek başıma yarışıyorum. En azından 2-3 tane daha iyi finn sporcusuna ihtiyacımız var. Bu sporcuların yetişmesi gerekiyor ve bir de kamp merkezi eksikliğimiz var. Türkiye'de bu imkanların oluşturulması ve burada sporcuların yetişmesi, önümüzdeki dönemde ajandamızda olması gereken unsurlar. Olimpiyatlardaki başarılarımız bunlar için iyi bir altyapı oluşturacaktır. Daha sonra da kişisel olarak kazandığım bilgi birikimini tekrar ülkem için kullanıp, genç sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak isterim."





- "İyi bir destekle her branşta başarıya ulaşabiliriz"





Fenerbahçe'nin yelken şubesi için Doğuş Grubu ile yaptığı iş birliğine dikkati çeken milli sporcu, "Yelken, başarılarımızın çok fazla olmadığı, İngiltere, Fransa, Avustralya, İtalya, ABD gibi gelişmiş ülkeler tarafından domine edilmiş bir branş. Yelkende varlık gösterebilmek için çok ciddi bir yatırıma ihtiyaç vardı. Doğru yatırımla ve planlı bir çalışmayla bu başarıların gelebileceğini, o ülkeler arasına girebileceğimizi göstermiş olduk. Burada Doğuş sponsorluğu çok büyük bir öncülük yapmış oldu. Ben emin ki iyi bir destekle her branşta her spor dalında başarıya ulaşabiliriz." şeklinde görüş belirtti

Yelkene 6 yaşında Fenerbahçe'de başladığından itibaren kulübünden büyük destek gördüğünü aktaran Alican Kaynar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kariyerim Fenerbahçe'de geçti, yöneticilerimiz benim ailem oldu. Fenerbahçe, Türkiye'de sporcu yetiştirmede bir numaralı kulüp. Futbolun yanında diğer branşlarda çok yüksek başarıya sahibiz. Her olimpiyatta 20'ye yakın sporcumuz var. Yelken sebebiyle çok seyahat ediyorum ve bir sürü kulüp görüyorum. Bu yapıya sahip kulüp dünyada yok. Bu kadar farklı branşlarda bu kadar başarılı bir kulüp görmedim. Her kulüp kendi branşına odaklı ama Fenerbahçe Spor Kulübünde bütün branşlar başarılı olabiliyor. Tabii bu bünyenin içinde olmak benim için büyük bir gurur kaynağı."



