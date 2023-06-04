Milli vurucu İHA KARGU'nun hedefini tam isabetle vurduğu o an paylaşım rekoru kırdı!
Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'nun, saatte 145 km dalış hızı ile hedefini tam isabetle vurduğu anlar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
İlk milli vurucu İHA'mız KARGU'nun üretim faaliyetleri devam ediyor.
10 ülkeye ihraç edilen KARGU İHA, ön kısımda yer alan harp başlığı ile düşman unsurun üzerinde kendini patlatıyor.
KARGU'nun saatte 145 km dalış hızı ile hedefini tam isabetle vurduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
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