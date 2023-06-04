  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Milli vurucu İHA KARGU'nun hedefini tam isabetle vurduğu o an paylaşım rekoru kırdı!
Sosyal Medya

Milli vurucu İHA KARGU'nun hedefini tam isabetle vurduğu o an paylaşım rekoru kırdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-04 18:37:00 - 2023-06-04 18:53:55

Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'nun, saatte 145 km dalış hızı ile hedefini tam isabetle vurduğu anlar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İlk milli vurucu İHA'mız KARGU'nun üretim faaliyetleri devam ediyor.

10 ülkeye ihraç edilen KARGU İHA, ön kısımda yer alan harp başlığı ile düşman unsurun üzerinde kendini patlatıyor.

KARGU'nun saatte 145 km dalış hızı ile hedefini tam isabetle vurduğu anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 'Cumhurbaşkancılık oyunu'
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 'Cumhurbaşkancılık oyunu'

Sosyal Medya

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! 'Cumhurbaşkancılık oyunu'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!
Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!

Medya

Seçim hüsranı yaşayan Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarını kapattı!

Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...
Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...

Sosyal Medya

Bir seçim zaferinin ardından! Sosyal medya bu karikatürlerle çalkalanıyor...

Azerbaycan televizyonunda Kılıçdaroğlu'na füze! Spikerin yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi
Azerbaycan televizyonunda Kılıçdaroğlu'na füze! Spikerin yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi

Dünya

Azerbaycan televizyonunda Kılıçdaroğlu'na füze! Spikerin yorumu sosyal medyayı kırdı geçirdi

Putin’in o Hakan Fidan itirafı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor" target="_blank">
Putin’in o Hakan Fidan itirafı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor
Putin’in o Hakan Fidan itirafı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Gündem

Putin’in o Hakan Fidan itirafı gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor

Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi Hakan Fidan'la bağdaştırıldı! Sosyal medyayı sallayan video
Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi Hakan Fidan'la bağdaştırıldı! Sosyal medyayı sallayan video

Sosyal Medya

Kurtlar Vadisi'nin o sahnesi Hakan Fidan'la bağdaştırıldı! Sosyal medyayı sallayan video

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23