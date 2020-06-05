‘Milli Uydunun’ montajı tamam

Oğuzhan Gültekin Ankara

Özellikle koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede 14 gün gibi kısa bir sürede yerli ve milli imkânlarla ürettiği solunum cihazlarıyla yeni bir destan yazan Türkiye’de salgının etkilerinin azalmasının ardından ‘Yerli ve milli teknoloji hamlesi’ tekrar hız kazanmaya başladı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından son üretim aşamasına geçilecek uydunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. İmece uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli (IYYM) montaj entegrasyon faaliyetleri, içinde bulunulan salgın hastalık şartlarına rağmen 4 ay gibi kısa sürede başarıyla tamamlandı. Projeyle Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü gözlem uydusunun geliştirilmesi amaçlandı.

Bakanlar GÖKBEY kokpitinde

Öte yandan; Milli Savunma Bakanı Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, uçuş işlemleri hangarlarını da ziyaret etti. F-16’nın kritik sistemlerinin millileştirilmesi projesi ile Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (Hava Soj) Projesi’nde kullanılacak uçaklarda incelemelerde bulunan üç bakan, daha sonra yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey’in yanına gitti. Bakanlar, çalışmalara ilişkin Kotil’den bilgi aldı ve helikopterin kokpitinde hatıra fotoğrafı çektirdi. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018 yılında başarılı bir şekilde gerçekleştiren, yerli imkanlarla geliştirilen genel maksat helikopterimiz GÖKBEY’in de 2021 yılında seri üretimine geçilecek.

“Artık özgüveni daha yüksek bir Türkiye var”

Yerli ve milli teknoloji hamlesinin daha geniş bir alana yayılacağını söyleyen Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Bakın, 14 gün gibi kısa bir sürede yerli ve milli solunum cihazımızı ürettik. Şu anda yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydumuz İMECE’nin son montajı yapıldı ve önümüzdeki yıl görevine başlaması planlanıyor. Yine, genel maksat helikopterimiz GÖKBEY’in de 2021 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor. Uzun zamandır büyük bir heyecanla beklediğimiz TCG Anadolu bu yıl sonunda inşallah görevine başlayacak. Ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak olan ‘Kanal İstanbul Projesi’nin çalışmaları devam ediyor. Yerli otomobilimiz için çok önemli gelişmeler, ilerlemeler kaydediliyor. Artık, Türkiye’nin önünde hiçbir engel yok. Salgına karşı gösterilen başarılı mücadeleden sonra özgüveni daha yüksek Türkiye ortaya çıktı. Bu özgüven ile teknoloji hamlemiz daha geniş alanlara yayıp milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.