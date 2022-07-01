Milli turbojet motoru ilk kez ateşlendi

Milli imkanlarla Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 Turbojet Motoru’nun ilk ateşlemesi başarıyla geliştirildi. KTJ-1750’nin, Roketsan tarafından geliştirme faaliyetleri devam eden ÇAKIR Seyir Füzesi Ailesi’nde kullanılması planlanıyor.

Öte yandan Kale Arge, Türkiye’nin ilk turbojet füze motoru olan KTJ-3200’ün seri üretimine de devam ediyor. ATMACA ve SOM Füzeleri’nde kullanılması planlanan KTJ-3200 Turbojet Motoru, bu yıl içerisinde Roketsan’a teslim edilecek. Yine bu yıl içerisinde, KTJ-3200 Turbojet Motoru entegre edilen ATMACA ve SOM Füzeleri’nin atışlı testlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KTJ-1750 Turbojet Füze motorunun kalifikasyon faaliyetlerinin ise bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

KTJ-1750 Turbojet Motoru

Yaklaşık 1750N itki üretebilecek KTJ-1750; 20 kilogram ağırlığa, >11 itki/ağırlık oranına, 202mm çapa ve 464mm uzunluğa -Çakır için daha uzun bir egzoz nozulu ile 609mm’ye çıkarıldı- sahip.

ÇAKIR füze ailesi

ÇAKIR Füzesi, Roketsan tarafından modüler bir yaklaşımla geliştirilmektedir. Bu sebepten ötürü ‘ÇAKIR Füze Ailesi’ olarak adlandırılan ürün; karadan, havadan ve denizden kullanılabilecektir.

Modüler bir mimaride geliştirilen ÇAKIR Füze Ailesi; Gemisavar Füze (IIR, RF, Hibrit), Elektronik Harp Füzesi, Seyir Füzesi (IIR, RF, Hibrit) ve Sürü Sensörlü Seyir Füzesi olmak üzere dört ana grupta geliştiriliyor. Böylelikle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı gibi kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.

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