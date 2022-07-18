Milli tenisçiler Avusturya ve Tunus'ta şampiyon oldu
Milli tenisçilerden Ergi Kırkın, Avusturya'da, Zeynep Sönmez ise Tunus'ta şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ergi Kırkın, Avusturya'da gerçekleştirilen ITF World Tennis Tour finalinde ABD'li Oliver Crawford'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek toplamda sekizinci, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Zeynep Sönmez ise Tunus'ta düzenlenen W15 Magic Hotel Tours finalinde Endonezyalı Priska Madelyn Nugroho'yu 6-2, 4-6 ve 7-6'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğu kazandı.