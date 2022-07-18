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Spor Milli tenisçiler Avusturya ve Tunus'ta şampiyon oldu
Spor

Milli tenisçiler Avusturya ve Tunus'ta şampiyon oldu

Milli tenisçilerden Ergi Kırkın, Avusturya'da, Zeynep Sönmez ise Tunus'ta şampiyonluğa ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 07:05:00 -
Milli tenisçiler Avusturya ve Tunus'ta şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ergi Kırkın, Avusturya'da gerçekleştirilen ITF World Tennis Tour finalinde ABD'li Oliver Crawford'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek toplamda sekizinci, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Zeynep Sönmez ise Tunus'ta düzenlenen W15 Magic Hotel Tours finalinde Endonezyalı Priska Madelyn Nugroho'yu 6-2, 4-6 ve 7-6'lik setlerle 2-1 yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğu kazandı.

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