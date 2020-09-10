Milli tekvandocu Fatih Çelik'in Tokyo'da hedefi altın madalya

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, branşlarında ilk kez katılacakları 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan takım olarak madalyalarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'yi paralimpik oyunlarında temsil edecek 3'ü kadın 6 kişilik tekvando ekibinin kaptanı 28 yaşındaki Fatih Çelik, olimpiyatlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih, memleketi Adana'da AA muhabirine, 13 yaşında tanıştığı bu spora bir süre ara verdikten sonra 17 yaşında yeniden başladığını belirtti.

Yaşı itibarıyla ulusal ve uluslararası yarışmalarda direkt büyükler kategorisinde dövüştüğünü ifade eden Fatih, 2011-2018 arası kilosunda aralıksız üst üste Türkiye şampiyonu olduğunu, kariyerinde dünya ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü gibi dereceleri de bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin paralimpik oyunlara kendi kategorilerinde ilk kez katılacağını belirten Fatih, "Burada bir birincilik almak benim ve ülkem adına çok büyük bir başarı olacak. Buradan alacağım madalyayla tarih yazacağım. 85 milyonluk ülkemiz gururlanacak. Bu da beni aşırı derecede motive ediyor." diye konuştu.

Fatih, olimpiyatların ertelenmesini kendileri için avantaj olarak gördüklerini, bir yıl daha fazla çalışma ve eksikliklerini görme imkanı bulduklarını kaydetti.

Milli takım kaptanı olarak kendisi ve arkadaşlarının motivasyonunu çok iyi gördüğünü anlatan Fatih, 6 kişi gidecekleri olimpiyatlardan en az 4 kişinin madalya almasını beklediklerini vurguladı.

Takımdaki herkesin madalya alabilmesi için çalıştıklarını dile getiren Fatih Çelik, "Burada elde edeceğimiz başarılarla takım halinde olimpiyat şampiyonu olabiliriz. Bu ülkemize hem gurur kaynağı olacak hem de puan açısından ülkemizi üst sıralara taşıyacak. Bu bizi yeterince motive ediyor." şeklinde konuştu.



