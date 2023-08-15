Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru Mercedes-Benz açıkladı: Resmi anlaşma işi belli oldu
Mercedes-Benz Türk, başarısını sıralayan Türkiye Hentbol Federasyonu ile 2022 yılında anlaşması imzalayan firma resmi sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.
Mercedes-Benz Türk, Hentbol Milli Takımlarının resmi ulaşım sponsoru olmayı sürdürecek...
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sponsorluk kapsamında sporcuların ihtiyaç, konfor ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Mercedes-Benz otobüs, 2024 yılı sonuna kadar #Hentboliçin diyen kadın ve erkek milli takımlarını yeni zaferlere taşımaya devam edecek." denildi.