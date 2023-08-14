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Teknoloji Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!
Teknoloji

Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!

Yeniakit Publisher
2023-08-14 21:50:00 - 2023-08-14 21:55:18
Milli Muharip Uçak (MMU)! KAAN projesine bir ülke daha ortak çıktı: Pakistan ile anlaşma, flaş kararı!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hareketi içerisinde ortaya çıkan Milli Muharip Uçak projesi, Pakistan'ın da ortak olmasıyla yeni bir flaş gelişme yaşandı. MMU KAAN dengeleri bozacak: Projeye yeni ortak geliyor? İşte kritik açıklama!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hareketi içerisinde ortaya çıkan Milli Muharip Uçak projesi, Pakistan'ın da ortak olmasıyla yeni bir gelişme yaşadı.

Türkiye'nin yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı projesi "Milli Muharip Uçak" yeni gelişmelere konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan proje kapsamının detaylandırılması gibi gelişmelerin ardından Milli Muharip Uçak ile ilgili yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Projenin hızla devam ettiği günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yeni açıklamalarda bulundu. İşte MMU KAAN ve detaylar…

MMU KAAN projesine Azerbaycan'ın ardından Pakistan'da ortak oluyor!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii hareketi içerisinde ortaya çıkan Milli Muharip Uçak yani MMU KAAN için yeni bir ortak daha gündeme geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaptığı açıklamaya göre projeye yeni bir ortak daha dahil oluyor. Bakan Güler, MMU KAAN projesine dost ülkelerin katılımı ile devam edileceğini ve bu kapsamda Pakistan ile görüşmeler yapılacağını belirtti.


İlk gösterimini geçtiğimiz Teknofest etkinliği kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapan MMU Turkish Fighter X veya TF-X, adını da bu etkinlik kapsamında almıştı. MMU KAAN olarak belirtilen Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı için proje hızla sürdürülüyor. Türk Uzay ve Havacılık Sanayi TUSAŞ tarafından yürütülen proje kapsamında ABD üretimi F-35 ile aynı nesilde bir savaş uçağı üretilecek.
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil F-22 rakibi, F-35 ile aynı nesli paylaşan MMU KAAN'ın ilk uçuşunu 23 Aralık 2023 tarihinde yapılacağını belirtmişti. İlk uçuş tarihinin açıklanmasının ardındansa TUSAŞ, MMU KAAN projesine kardeş ülke Azerbaycan'ın da ortak olduğu haberleri geldi. MMU KAAN'ın ilk uçuş tarihine 5 aydan kısa bir süre kaldı ve tüm savunma sanayi severler o tarihi heyecanla bekliyor.

MMU KAAN teknik özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000-2x 32.500 lbs (2x F110)/ TEI üretimi 2x 35.000 lbs

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

MMU KAAN Aviyonikleri:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

 

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