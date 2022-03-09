  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu
Spor

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 22:30:00 -
Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

Milliler, 7 Haziran Salı günü deplasmandaki Litvanya karşılaşmasını ise başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynayacak.

Gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg Stadı'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü de Litvanya'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar, TSİ 21.45'te başlayacak.

Bu arada Gürsel Aksel Stadı, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay