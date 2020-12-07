Milli Takımın rakipleri kim oldu?

2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde yapılacak. Mevsim şartları sebebiyle Dünya Kupası organizasyonu ilk kez kışın yapılacak. 2022 Dünya Kupası 18 Kasım 2022'de başlayıp 18 Aralık 2022'de sona erecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grupları ise 7 Aralık Pazartesi akşamı yapılan kura çekimiyle belli oldu. İşte, Türkiye’nin rakipleri:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cum., Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosava

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cum., Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa Elemeleri maçları Mart 2020’de başlayacak. Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.