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Spor Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu!
Spor

Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri grup kura çekimi, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 14:23:00 -
Milli Takım'ın EURO 2024 elemelerindeki rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda yer aldı.

İlk iki takım doğrudan finallere gidecek

Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

İŞTE GRUPLAR:

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Liechtenstein

Rusya katılmayacak

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak.

Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Elemeler 23 Mart'ta başlıyor

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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