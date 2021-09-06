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Spor

Milli Takımda Zeki Çelik şoku

A Milli Takımın Hollanda ile yapacağı maç öncesi Zeki Çelik alarmı yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 07:54:00 -
Milli Takımda Zeki Çelik şoku

Başarılı sağ bek ilk yarıda yaşadığı şanssız sakatlık yüzünden ikinci devreye çıkamadı. Teknik heyet tarafından tedbir amaçlı olarak oyundan alınan Zeki’nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

Zeki’nin Hollanda maçına yetişmesinin şüpheli olduğu kaydedildi. Başarılı futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Zeki’nin düzelmemesi halinde sağ bekte Kaan Ayhan’ı oynatmayı planlıyor. Güneş bu durumda savunmanın ortasında Merih ve Çağlar’ı görevlendirecek. (Skorer)

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