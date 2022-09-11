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Spor Milli takımda tartışılıyor, İspanya'da atıyor!
Spor

Milli takımda tartışılıyor, İspanya'da atıyor!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 22:21:00 -
Milli takımda tartışılıyor, İspanya'da atıyor!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Getafe, sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

La Liga'da Getafe, Enes'in gol attığı maçta galibiyetle tanıştı

Getafe, ilk yarınının son uzatma dakikalarında (Dk. 45+5) Enes Ünal'ın serbest vuruştan attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Ceza sahasının dışında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topa çok iyi vuran Enes, bu sezonki ikinci golünü atmış oldu. İkinci yarıya da Carles Alena'nın golüyle (Dk. 48) başlayan ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı.

Real Sociedad, 50. dakikada Brais Mendez'in golüyle farkı tekrardan 1'e indirse de ilerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmedi.

La Liga'da ilk galibiyetini alan Getafe, 4 puanla 18. sırada yer aldı. Real Sociedad ise 7 puanla 11. sırada kaldı.

 

 

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