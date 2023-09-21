Milli Takım'da Stefan Kuntz sonrası bir ayrılık daha
Stefan Kuntz sonrası takımın yardımcı hocası da görevi bıraktı
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu.
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Stefan Kuntz sonrası takımın yardımcı hocası da görevi bıraktı
Teknik Direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Kenan Koçak da görevinden ayrıldığını duyurdu.
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