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Spor Milli Takım Roma'dan ayrıldı
Spor

Milli Takım Roma'dan ayrıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Roma'da kaldığı otelden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 12:23:00 -
Milli Takım Roma'dan ayrıldı

Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 13.00'te kalkacak uçakla Bakü'ye hareket edecek.

Ay-yıldızlı ekibin konakladığı otel etrafında toplanan bir grup Türk taraftar, tezahüratlarıyla oyunculara moral verdi.

Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin TSİ 17.45'te Bakü'de olması bekleniyor.

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Yorumlar

Ege

Yazıklar olsun! Ruhsuz bir takım yaratmisiz. 2008 deki o muhteşem ruh yok. Atıp tutan, bir milletiz o kadar....Bence uluslar arası Futbol oynamayı bırakalım. Basketbol, voleybol, güreş, gibi başarılı olduğumuz sporlara konsantre olalım....Bu takım gördüğüm en ruhsuz takim...
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asim keskin

TRT yorumculari ellerine biberon ve balonlarini da verdimi acaba merak ediyom. birazda oyuncak
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